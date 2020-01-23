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Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu’na teşekkür etti

Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Türk mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu'na Gürcistan’ın üyeliği konusunda yaptığı açıklama için teşekkür etti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.1.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 19:52 ABONE OL
Gürcistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu’na teşekkür etti
Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'na Gürcistan'ın NATO üyeliğine ilişkin desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Zalkaliani paylaşımında, "Gürcistan'ın NATO'ya katılmaya yönelik yorulmak bilmeyen çabalarını desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Gürcistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu sorunlar gözönüne alındığında desteğiniz çok önemlidir. Biz NATO üyeliğine büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Gürcistan'ın NATO'ya katılımının önemli olduğunu ifade etmişti.
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Gürcistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu’na teşekkür etti
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