HSK: 3 bin 926 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı

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Hakimlerve Savcılar Kurulu (HSK) görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarlarının titizlikle incelendiğini bildirdi. HSK'den yapılan yazılı açıklamada "2014'ten itibaren kurulumuzca FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen işlemler ivedilikle yerine getirilmiş, 15 Temmuz 2016'dan sonra 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 6749 sayılı Kanun ve olağanüstü halin kaldırılmasından sonra 31 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 3 yıllık uygulama süresi öngörülen 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi uyarınca FETÖ ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararları verilmiştir" denildi.