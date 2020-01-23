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'da kaçak gözlük operasyonu! Gözaltılar var

'da kaçak gözlük operasyonu. Yasa dışı yollardan ülkeye getirilen, gümrüklenmiş değeri 11 milyon 128 bin 326 TL olan 183 bin 300 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.1.2020 09:48 ABONE OL
Iğdır'da kaçak gözlük operasyonu! Gözaltılar var

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen çeşitli markalardan güneş gözlüğü ele geçirdi.

371 KOLİ...

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak eşya bulundurma şüphesiyle iki tırı durdurdu. İki tırda yapılan aramada; farklı eşyaların arasına yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 371 adet koli içerisinde, gümrüklenmiş değeri 11 milyon 128 bin 326 TL olan, çeşitli markalarda 183 bin 300 adet güneş gözlüğü ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Iğdır'da kaçak gözlük operasyonu! Gözaltılar var
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