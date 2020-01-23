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'te neden atama yapılmadı? İSMEK kursiyerleri önünde eylem yapıyor

kursiyerleri mağduriyetlerinin giderilmesi için binası önünde seslerini duyurmaya çalışıyor. Hocaları emekli olduktan sonra yerlerine yeni hocaların atanmadığını söyleyen kursiyerler yeni hoca talebinde bulundu. Sorunlarını dile getirmek ve konuyla ilgili çözüm isteyen kursiyerler İBB önünde eylem yapıyor.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 12:53 ABONE OL
İSMEK'te neden atama yapılmadı? İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor

İSMEK kursiyer grupları İBB önünde protesto yaparak haklarını arıyor. İSMEK Kayışdağı şubesinde eğitim veren hocalar emekli olduktan sonra yeni hocaların ataması yapılmadı. Mağdur durumda kalan kursiyerler İBB binası önüne haklarını aramak için seslerini duyurmaya çalışıyor. Açıklama yapan kursiyerler, 100'ü aşkın kursiyerin mağdur olduğunu söyledi. İBB'ye görüşmeye geldiklerini söyleyen kursiyerler, mağduriyetlerinin giderilmesi için İSMEK'e yeni hocaların atanması talebinde bulundu.

İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor! Neden atama yapılmadı?

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İSMEK'te neden atama yapılmadı? İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor
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