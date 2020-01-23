İSMEK'te neden atama yapılmadı? İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor

İSMEK kursiyer grupları İBB önünde protesto yaparak haklarını arıyor. İSMEK Kayışdağı şubesinde eğitim veren hocalar emekli olduktan sonra yeni hocaların ataması yapılmadı. Mağdur durumda kalan kursiyerler İBB binası önüne haklarını aramak için seslerini duyurmaya çalışıyor. Açıklama yapan kursiyerler, 100'ü aşkın kursiyerin mağdur olduğunu söyledi. İBB'ye görüşmeye geldiklerini söyleyen kursiyerler, mağduriyetlerinin giderilmesi için İSMEK'e yeni hocaların atanması talebinde bulundu.

İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor! Neden atama yapılmadı?