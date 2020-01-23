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'de sanığı eski üsteğmene hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve daha önce ihraç edilen üsteğmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.1.2020 16:06 ABONE OL
Kayseri'de FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Yasin Gökdemir, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arandığı iddiasıyla yargılanan Gökdemir, suçlamaları kabul etmedi.

Kod isim kullandığı yönündeki tanık beyanının da doğru olmadığını öne süren Gökdemir, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gökdemir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Kayseri'de FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası
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