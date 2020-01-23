Maltepe Afet Eğitim Merkezi açıldı

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İstanbul'daMaltepe Kaymakamlığı, Maltepe Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) işbirliğiyle kurulan "Maltepe Afet Eğitim Merkezi" hizmete açıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Savaş Eroğlu ve Yahya Han, Kırsal Hizmetler ve Acil Yardım Müdürü Ali Yüce, mahalle muhtarları, yetkili isimler ve 40 afet gönüllüsü katıldı. Merkezde afet gönüllülerine ve vatandaşlara temel arama kurtarma, güvenli yaşam, yangın güvenliği ve ilk yardım gibi temel eğitimler verilecek.