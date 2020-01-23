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Son dakika: yeni iadeleri açıkladı! ...

: Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 oldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.1.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 13:33 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı yeni iadeleri açıkladı! Belarus...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur" denildi.

195 OLDU

Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 oldu.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı yeni iadeleri açıkladı! Belarus...
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