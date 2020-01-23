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SON DAKİKA: 'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt

Muhammed Cevad Zarif, komşularıyla müzakereye açık olduğunu ve bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.1.2020 13:35 ABONE OL
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt

Zarif, resmi Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ile müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.

Bölgenin çıkarlarını tesis edecek her türlü girişime katılmaya hazır olduklarını ifade eden Zarif, "İran, komşularıyla müzakereye açıktır. Bölge halkına ümidi geri getirecek, kalkınmayı sağlayacak ve istikrara hizmet edecek her adımı memnuniyetle karşılıyoruz." görüşlerini paylaştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, dün yaptığı açıklamada İran ile görüşmeye hazır olduklarını ancak bunun Tahran yönetimine bağlı olduğunu söylemişti. İran'ın şiddete başvurarak bölgesel hedeflerinde daha fazla yol alamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, bunun da ikili diyalog için bir ön şart olabileceğini dile getirmişti.

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistanlı mevkidaşının diyalog çağrısına yanıt
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