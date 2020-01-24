Avrupa’ya mülteci uyarısı: Sınırları açma hakkımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Bild gazetesine, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için ödemeyi taahhüt ettiği 6 milyar euro'dan daha 3 milyarını bile tam ödemediğini söyledi. Çavuşoğlu, "(Başbakan) Merkel, Başkan Erdoğan'la mülteci sözleşmesini konuşacak mı?" sorusuna şu karşılığı verdi: "AB üyesi ülkelerle biraraya geldiğimizde bu sözleşme hep gündemde. AB 2016 sonuna kadar ilk 3 milyar euro'yu, 2018 sonuna kadar da geri kalan 3 milyar euroyu ödemeyi taahhüt etti. Şimdi 2020'deyiz ve daha ilk 3 milyar euroyu tam almadık. Kim sözünü tutmadı? Yerine getirilmeyen başka sözler de var. Gümrük Birliği genişletilmedi ve AB üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açılmadı. Sadece bu saydığım sebepler bile sınırlarımızı açmaya yeter. Buna hakkımız var. Ama yapmadık. Cumhurbaşkanımız, o zaman mültecileri alın dedi ve siz bunu hemen tehdit olarak algıladınız. Biz buna rağmen sözleşmenin devamından yanayız." Öte yandan Çavuşoğlu, İsviçre Davos'ta katıldığı "NATO'nun Geleceği" oturumunda, "Türkiye'nin NATO'ya katkılarını kimse sorgulayamaz. S-400'ler, NATO müttefiklerine de tehdit oluşturmayacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU