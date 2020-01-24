Bakan Hulusi Akar’dan, Ege’deki 16 adayı silahlandıran Yunanistan’a tepki

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Hulusi Akar, gayri askeri statüdeki 23 Ege adası için, "Bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz. Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil; ama 'iyi komşuluktan yanayız' dememiz de bir zafiyet değil" dedi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herşeyin istediği gibi olmasını istediğine de dikkat çeken Akar, "Türkiye herhangi bir oldubittiye izin vermeyecek" ifadesini kullandı.