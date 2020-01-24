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'da meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

'da meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kritik bir açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İşte 'un Elazığ'da yaşanan depremin ardınan yaptığı o açıklama.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 22:31 ABONE OL
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Fahrettin Altun'un o açıklamaları:

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.
Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.

Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından devletin zirvesinden peş peşe açıklamalar

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Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
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