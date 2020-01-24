Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Fahrettin Altun'un o açıklamaları:

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.

Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.

Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.