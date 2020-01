Herkes geldi onlar gelmedi

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti 143'üncü gününde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, şehit aileleri, Srebrenitsa anneleri, siyasetçiler, sanatçılar STK temsilcileri annelere ziyaret etti.

Ancak, her konuşmasında "Anneler ağlamasın" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aileleri görmezden geliyor. Evladına kavuşan anneleri telefonla dahi aramadı. Kayyum atamalarında Diyarbakır'a gelmeyi ihmal etmeyen CHP gibi, HDP ile yerel seçimlerde birlikte hareket eden İYİ Parti'den de ziyaret eden olmadı. Her defasında anne ve babaanne olduğunu hatırlatan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sessizliği de tepki çekti.



HDP'DEN ÇEKİNİYORLAR

5 yıl önce kaçzırılan 16 yaşındaki kızı Hayal için nöbeti tutan Süheyla Demir, "CHP'den, HDP'ye her türlü destek gidiyor. CHP ve İYİ Parti'yi hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Bir anne olduğu için Meral Akşener'den destek beklerdik, ama o da sessiz kaldı. HDP'den çekindikleri için gelmiyorlar" dedi. 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için nöbet tutan Süleyman Aydın da "CHP, seçimlerde ittifak yaptığı HDP ile ters düşmek istemiyor"diye konuştu.







BİR ANNE DAHA EYLEME KATILDI

Diyarbakır'da, HDP İl Binası önündeki evlat nöbetine dün bir anne daha katıldı. Böylece eylemdeki aile sayısı, 74'e yükseldi. Hakkârili Vesile Alkan, 14 yaşındaki oğlu Ferzende'nin 10 yıl önce silah zoruyla kaçırıldığını söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe, konuşan Alkan, "Diş tedavisi için evden çıktı bir daha dönmedi. Bizi arayıp eve gelmek istediğini ama örgükün izin vermediğini anlattı. Oğlum, kaç gel, devletine teslim ol" dedi.

