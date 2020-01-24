Kadem: Başörtüsüne saldırıların takipçisiyiz

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Karaköy'de başörtülü kadına saldırı davasına katılma taleplerinin reddedildiğini belirterek, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi. KADEM'den yapılan açıklamada, başörtülü vatandaşların önce Karaköy, sonra Beşiktaş'ta yolda yürürken dini inançları ve başörtüleri sebebiyle saldırıya uğradıkları hatırlatıldı. Bu tahammülsüzlük halinin büyük bir üzüntü ile karşılandığı aktarılan açıklamada, bu durumun, birlikte yaşama kültürü ve kişisel hak ve özgürlüklere karşı da açık bir tehdit niteliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu tip nefret suçlarına, her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadelemize devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz" denildi.