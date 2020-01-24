Son dakika: Rütbeleri sökülen Tuğgeneral yakalandı! 4 ayrı hat kullanmış

İhraç ve rütbeleri sökülen eski Tuğgeneral ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

4 farklı operasyonel hattı farklı tarihlerde peş peşe kullandığı ve bu hatlarla FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına mahrem imam olarak görev alan şahısların kullandığı operasyonel hatlarla irtibat kurmak amacıyla kullandığı tespit edildi.

Muzaffer Sönmez'in etkin pişmanlık ifadelerinde adı geçtiği de tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne verdiği talimat ile Muzaffer Sönmez yapılan operasyonda yakalandı.

Bugün adli makamlara gönderlen Sönmez, savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildi. Sönmez 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrolle serbest kaldı.

Savcılık Sönmez'in serbest kalma kararına hemen itiraz etti.