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Son dakika! Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması!

Son dakika haberi! Fahrettin Koca korona virüsü hakkında açıklama yapıyor. Bakan Fahrettin Koca, gözetim altındaki Çinli hastanın durumuyla ilgili "36 saat gözlem altına aldık. Çin'e özel ambulansla gönderdik." dedi. Önlemlerin ciddiyetle alındığını belirten Bakan Koca: " Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Paniğe kapılacak bir durum yok."

Giriş Tarihi: 24.1.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması!

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Havalimanları başta olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan edilmesi için erken olduğunu söyledi. Biz risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Uluslararası kurumlarla işbirliği içinde takip ediyoruz. Bir rehber hazırlayarak bugün yayınladık.

Liman ve havalimanlarında sürekli sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen uçuşlar için bulaşıcı hastalık önlemlerini devreye soktuk. Çarşamba gecfesinden itibaren Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taranmasına başladık. Herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir gripte de benzer bulgular olabilir.

ÇİNLİ HASTANIN DURUMU

Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de hastaneye başvuran Çin uyruklu kişi Vuhan'dan geldiği öğrenilince izole edildi. Bu konuda bilgi kirliliği var. Çift olduğu söylendi, domuz gribi olduğu söylendi. Kadın hasta Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Kadının Çin'den beraber geldiği yolcuların hiçbirinde bulguya rastlanmadı. Diğer yolcular döndü, bu yolcu ise 36 saat gözlem altında tutuldu. Klinik bulgularında herhangi bir bozulma gözlenmedi. Şüpheli vaka olarak gördüğümüz hasta ülkesine dönme talebi üzerine Çin'e özel ambulans ve sağlık personelimizle gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. En ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz.

PANİĞE GEREK YOK

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü olabiliyor. İleri durumlarda zaatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı düşük. Eller sıklıkla yıkanmalı. Herhangi bir bulguda vakit kaybedilmeden bir sağlık kurumuna başvurulmasını istiyoruz."

Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip.

Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde.

Başta havaalanları olmak üzere önlemlerimizi aldık.

Virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine risk değerlendirme toplantısı yaptık.

Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık.

Hastalıkla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor!

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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması!
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