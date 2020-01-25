Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Suriye’deki hatanıza Libya’da düşmeyin

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, davetlisi olarak İstanbul'a gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte katıldığı Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:İnsanlık olarak terörden İslam düşmanlığına, kültürel ırkçılıktan yabancı karşıtlığına kadar pek çok sorunla yüzleşildi. İletişim ve ulaşım araçlarının bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde dünyanın neresinde olursa olsun hiç kimsenin bu sorunlara bigane kalma lüksü yok. Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta ve Libya'da yaşananlar bilhassa içinde bulunulan coğrafyanın kader ortaklığını bir kez daha gösterdi. Son 9 yıldır Suriye'de devam eden çatışmalardan sadece bizim gibi komşu ülkeler değil başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa etkilenmiştir. Aynı şekilde şayet bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle lejyonerlerin bu ülkede tekrar palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. 2 bin 400'den fazla kişinin ölümüne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan, ayrıca 300 binin üzerinde Libyalıyı yerlerinden eden bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda dost ve müttefik Almanya ile işbirliği içerisinde çalıştık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısı 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nın önünü açtı. 55 maddeden oluşan barış planı Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adım. Ancak bu planın başarısı alınan kararların sahada uygulamaya geçirilmesine bağlı. Trablus'taki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların artması, Mitiga Havalimanı'nın hedef alınması kimin barıştan kimin de kan ve gözyaşının sürmesinden yana olduğunu göstermiştir. Son bir kaç haftada yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur. Bu gerçekler ışığında uluslararası

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