Burakcan’ın katiline 22.5 yıl hapis cezası

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Okmeydanı'nda Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda öldürülen Burakcan Karamanoğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu 5 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Gökhan Koca'yı "Olası kastla öldürme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili kanuna muhalefet" suçlarından toplam 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer 4 sanık hakkında 1 yıldan 2,5 yıla kadar hapis cezası verilirken, yaşı küçük sanığın dosyası ise ayrıldı. Duruşma çıkışı, konuşan Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu "Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. 6 senedir devam eden bir mahkeme neticesi bu oldu. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk" dedi