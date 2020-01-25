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Burakcan’ın katiline 22.5 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Burakcan’ın katiline 22.5 yıl hapis cezası
İstanbul Okmeydanı'nda Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda öldürülen Burakcan Karamanoğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu 5 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Gökhan Koca'yı "Olası kastla öldürme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili kanuna muhalefet" suçlarından toplam 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer 4 sanık hakkında 1 yıldan 2,5 yıla kadar hapis cezası verilirken, yaşı küçük sanığın dosyası ise ayrıldı. Duruşma çıkışı, konuşan Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu "Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. 6 senedir devam eden bir mahkeme neticesi bu oldu. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk" dedi
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Burakcan’ın katiline 22.5 yıl hapis cezası
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