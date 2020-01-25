HDP’li belediyede staj dağda noktalandı

Çoçukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Oturma eyleminin 144'üncü gününde iki ailenin daha katılımıyla aile sayısı 76'ya yükseldi.Ankara Okan Üniversitesi Tarım Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Recep Deniz'in (21) annesi Şefika ve babası Mustafa Deniz, çocuklarının PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü söyledi. Oğlunun tek amacının okumak olduğunu belirten baba Deniz, "Benim oğlum tarım mühendisliğini okuyordu ve PKK ile uzaktan yakından alakası yoktu. Oğluma sesleniyorum. Recep bak biz buraya gelmişiz senin için korkma oğlum kaç teslim ol devlete, sana zarar gelmez" dedi. Anne Şefika Deniz de Türkçe bilmediği için Zazaca ağıt yakarak, "Oğlum çık gel teslim ol devlete, kurban olduğum" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı. 2015'te Siirt'te HDP'li belediyede staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in annesi Asiye ve babası Aydın Dağtekin, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılarak çocuklarının geri gelmesini istedi. Çocuğunun HDP'li belediyede staj yaptığı 2015'te kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Aydın Dağtekin, "Çocuğum okul okuyordu ve üniversite öğrencisiydi. HDP'li Siirt belediyesinde staj yapıyordu. Staj yaptığı 2015 yılında 25 gün staj yaptığı sırada terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık" dedi. Açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan baba Dağtekin, "Cumhurbaşkanım ve İçişleri Bakanımdan ricam çocuğumu bulup geri getirmelerini istiyorum. Oğlumda beni görüyor ve dinliyorsa ne olur geri gelsin. Teslim olsun ya da kaçsın" diye konuştu.Yürümekte zorluk çeken ve elindeki bastonla gözyaşları içerisinde oğlunu çağrıda bulunan gözü yaşlı anne Asiye Dağtekin de, "Oğlum Sedat ana hayran ne olur geri gel. Seninle kuru ekmeğe bile razıyım. Ne olur geri gel. Annen burada sen oradasın. Ne olur geri gel oğlum kurban olduğum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU