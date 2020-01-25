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, ‘gerçekler saklandı’ iddiası üzerine harekete geçti

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Hollanda, ‘gerçekler saklandı’ iddiası üzerine harekete geçti
Hollanda Temsilciler Meclisi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737 - 800 NG tipi uçağın Amsterdam'da düşmesi ile ilgili olarak, Boeing firmasının kazadaki sorumluluğunun, ABD makamlarının baskısı sonucu gizlendiği iddialarını araştırma kararı aldı.
Meclis, ABD'li New York Times gazetesinde yer alan iddiaları araştırmak için bir komisyon oluşturdu. Komisyon, iddialara ilişikin olarak 10 yıl önceki kazada yetkili konumda olan tarafları da dinleyecek. Bu bağlamda 6 Şubat'ta yapılacak özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su David Callhoun da çağrıldı.
Özel oturumda, "THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu" yönünde hazırladığı raporun sümen altı edildiğini iddia eden Prof. Dr. Sidney Dekker de dinlenecek. 25 Şubat 2009'da Amsterdam'a inişi sırasında düşen uçakta pilotlar dahil 9 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.
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Hollanda, ‘gerçekler saklandı’ iddiası üzerine harekete geçti
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