Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası enkaz altından çıkarılan bir kadın, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında." diyerek yardım istedi.

Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı "Çocuklarım merdivenin altında"

ENKAZ ALTINDA KALANLARIN SAYISI 20'YE DÜŞTÜ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

''ÇOCUKLARIM MERDİVENDE KALMIŞLAR''

Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Ekiplerin, enkazdan çıkardığı kadın ile konuşması kameraya yansıdı. Kurtarma ekipleri, kurtardıkları kadına "Abla yakında gördüğün biri var mı?" diye sordu.

Kurtarılan kadın, "Yok, karşı tarafta 3. katta... Benim altımda kaldığım yerin altında çelik kapı var. Merdivende kalmışlar. Çocuklarım merdivende kalmışlar." dedi.