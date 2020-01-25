Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında

Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında

Son dakika haberine göre; 'da meydana gelen 6.8'lik sonrası enkaz altında kalanlar için arama aralıksız devam ediyor. 40 kişinin canlı olarak kurtarıldığı çalışmalar sırasında yüreklere dokunan onlarca sahne hafızalara kazındı. Enkaz altından 17 saat sonra çıkartılan bir anne de, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında" diyerek yardım istedi. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası enkaz altından çıkarılan bir kadın, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında." diyerek yardım istedi.

Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı "Çocuklarım merdivenin altında"

ENKAZ ALTINDA KALANLARIN SAYISI 20'YE DÜŞTÜ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

''ÇOCUKLARIM MERDİVENDE KALMIŞLAR''

Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Ekiplerin, enkazdan çıkardığı kadın ile konuşması kameraya yansıdı. Kurtarma ekipleri, kurtardıkları kadına "Abla yakında gördüğün biri var mı?" diye sordu.

Kurtarılan kadın, "Yok, karşı tarafta 3. katta... Benim altımda kaldığım yerin altında çelik kapı var. Merdivende kalmışlar. Çocuklarım merdivende kalmışlar." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı: Çocuklarım merdivenin altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN