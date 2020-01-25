Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre illerde de hissedildi. Depremde son yapılan açıklamada 15 vatandaşımız hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'DA TADİLAT HALİNDE OLAN HASTANEYİ ELAZIĞ'DA ZARAR GÖRDÜ DİYE PAYLAŞTI

Elazığ'daki depremin hemen ardından siyasi çıkar elde etmeye çalışan siyasetçiler de harekete geçti. CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden manipülasyon amaçlı paylaşımlarda bulundu. CHP'li Özkan "Sağlam olması gereken yerlerin başında hastaneler geliyor fakat durum oralarda da içaçıcı değil" diye yazarak video paylaştı. Özkan'ın paylaştığı video Elazığ'da değil Şanlıurfa'da tadilat sırasında çekilen bir hastaneye ait olduğu ortaya çıktı. Tamamen maksatlı şekilde, depremden siyaset yapmaya çalışan Özkan'a vatandaşlar sert tepki gösterdi. CHP'li Özkan daha sonra paylaşımını silmek zorunda kaldı.

DEVLET TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDERKEN ONLAR MANİPÜLASYON PEŞİNDEYDİ

Tüm Türkiye Elazığ'daki depremle ilgili nasıl yardımcı olabilirim diye düşünürken kendilerine muhalif diyen siyasetçi ve sözde gazeteciler de manipülasyona başladı. Kurum ve kuruluşlar Elazığ ve çevre illerde hasar gören binalar için seferber oldu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri dahil tüm birimler harekete geçerek Elazığ'a ulaştı. Vatandaşlar ise depremde zarar gören vatandaşlar için battaniye, sıcak yemek ulaştırmaya çalıştı. Devletin ve milletin deprem sonrası anında reaksiyon göstermesi ve gerekli tüm tedbirleri alması bazılarının zoruna gitti. Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP'li Tuncay Özkan, gazeteci Ceyda Karan ve oyuncu Berna Laçin sosyal medyadan provokasyona imza attı.

SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞTÜLER

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan ve gazeteci Ceyda Karan deprem vergilerini gündeme getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, deprem sonrası "Gölcük depreminden bugüne 21 yıl geçti, o günden bugüne Devleti yönetenler ellerini vicdanlarına koysunlar ve sorsunlar: "Kentsel dönüşümle ilgili yaptıklarımız yeterli mi?Ülkemizi ahlaki olarak yönettik mi?Depreme karşı insanımızı ve binalarımızı hazırladık mı?El cevap maalesef!!!" diye yazdı. Daha deprem yeni olmuş ve enkaz altında kalanlar varken siyaset yapılmasına ve bundan nemalanmaya çalışılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

BİR PROVOKASYON DA BERNA LAÇİN'DEN

Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Yapılan provokasyonlar sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. "Depreme ilişkin yayınlarda hassasiyet gösterilmesi gereken hususlara dair açıklama" başlığı ile yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı:

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir.

-Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır. -Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. -Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir. -Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır. -Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşılmamalıdır. -Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır. -Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir. -Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır. -Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır.