Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 günü meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.