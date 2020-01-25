Soylu: Dağda 500 terörist kaldı

çişleri

BUGÜN NELER OLDU

Bakanı Süleyman Soylu, dağdaki terörist sayısının 500'e düştüğünü açıkladı. Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Soylu, dağdaki terörist sayısının 500'e düştüğünün altını çizerek, "Diyorlar ki kışın operasyon olur mu canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak. Hiç endişe etmeyin. Her şeyi inanarak ortaya koyuyoruz. Araç gereç teknolojimiz var. Cesaretimiz var. Hep beraber bunları gerçekleştirebilme kabiliyetimiz var" dedi.