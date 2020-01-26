814 mahkûm tahliye ediliyor Adıyaman Cezaevi hasar gördü

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Mahkumlar Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine naklediliyor. Adalet Bakanlığı Elazığ-Sivrice merkezli depremden etkilenen Adıyaman Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nu tahliye etme kararı aldı. Cezaevinde bulunan 814 mahkûm Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta bulunan cezaevlerine naklediliyor. Bakanlık yetkilileri Elazığ-Sivrice merkezli depremin ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulduğunu belirterek," Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapılmıştır. İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir " değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren tahliye edilmesine karar verildiğini kaydederken, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakillerin başladığını belirttiler.