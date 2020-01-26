Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Elazığ depremi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başta Azerbaycan ve KKTC olmak üzere dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a yolladığı mektupta acil şifa dileklerini iletti.

Elazığ'daki yıkıcı depremin çok sayıda can kaybına ve yıkıma neden olmasına son derece üzüldüğünü belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanı, Sevgili kardeşim. Bu, zor zamanda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" ifadeleri yer aldı

KARDEŞ ÜLKE MECLİS BAŞKANLARINDAN GEÇMİŞ OLSUN VE TAZİYE MESAJLARI

Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan Meclis Başkanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu

TBMM (AA) - Kardeş ülkelerin Meclis Başkanları, Elazığ'daki deprem nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Dastanbek Cumabekov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin, Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u aradı.

Başkanlar, Şentop'a deprem nedeniyle başsağlığı dileyerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.