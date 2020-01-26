Başkan Erdoğan Cezayir'de açıklamalarda bulunuyor

İşte Başkan Erdoğan'ın Cezayir'de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;

CEZAYİR İLE KADİM DOSTLUK BAĞLARIMIZ VAR

"Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATTIK

Görüşmelerimizin siyasi ,askeri ve ticari, kültürel boyutları vardı. Geniş bir değerlendirme yaptık. Bugün ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli işbirliği imzalarını attık. Aziz kardeşimi ülkemize de davet ettik ve bu toplantıyı en kısa zamanda Türkiye'de de yapmayı planladık. Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ortağımız olan Cezayir'le ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı aramızda değerlendirdik.

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