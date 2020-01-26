Dişli ailesinin dramı

43 yaşındaki Meriç Dişli, Elazığ'da küçük bir market işletiyordu. Pınar Dişli'yle genç yaşta evlenmişti. Ancak uzun süre çocuk sahibi olamadılar. Baba olma sevincini 30 yaşında tattı. Depremde kaybettiği oğlu Miraç'a ilk kez 13 yıl önce sarıldı. Hep bir kız çocuğu olmasını, ona da 2 yıl öce kaybettiği annesinin ismi olan Nur adını koymak istiyordu. 6.5 ay önce ikincini çocuğunun olacağının müjdesini aldı. Üstelik kız olacaktı. Adını da EvsaNur ya da HiraNur koyacaktı. Saatler dün sabah 08.10'u gösterdiğinde enkaz altında kalan Dişli ailesinden ilk olarak Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Saat 09.10'da 6.5 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Depremde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Miraç Dişli Kızılay'da gönüllü çalışandı. Enkazdan önce yaralı olarak çıkarılan 6.5 aylık hamile Pınar Dişli de 12 yıl aradan sonra yeniden anne olmanın heyecanını yaşıyordu. Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6'şar katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı'nın etrafındaki binalar ayakta kalmasına rağmen kağıt gibi çökmesi dikkat çekti.Binada deprem sırasında oturan 5 kişi enkaz altında kalmıştı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir Mavi Göl Apartmanı enkazından yaralı kurtarıldı. Maviye Buğdaylı, ağır yaralı olarak kurtarılırken, kızı Dilek Buğdaylı (24) öldü.

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