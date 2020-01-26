Eşini kaybeden müdürden duygulandıran paylaşım

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Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Özdemir'in eşi Ersin Yeşim Yıldırım, kaldırılıdığı hastanade hayatını kmaybetti. 25 yıllık hayat arkadaşını kaybden Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Özdemir, acı haberi sosyal paylaşım hesabından duyurdu.Özdemir mesajında, "Canım... 25 yıl, çeyrek asır bana hayat arkadaşlığı, sevgili, eşlik yapan, her zaman üzerimizde desteğini esirgemeyen, iyi-kötü günümüzde her zaman yanımızda bulunan... Oğlum Atahan Öktem Özdemir'in sevgili annesi, karım, vatanı milleti için, fedakârlıkla bir fiil 28 yıl görevini yapan emekli polis memuru eşim Ersin Yeşim Özdemir'i hâkka uğurluyoruz. Mekanın cennet olsun.. Biz senden razıydık, Allah da senden razı olsun.. Canım karım.. seni Allah'a emanet ediyoruz.." ifadelerine yer verdi.