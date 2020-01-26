Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere dün Elazığ ve Malatya'ya gitti. Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bazı bakanlarla birlikte Elazığ'da hayatını kaybeden Ayşe Civelek (45) ve oğlu Muhammed Salih Civelek'in (10) Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Başkan Erdoğan, devlet, millet olarak ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklarını söyleyerek "Ayşegül Hanım kardeşimiz ve onun sevgili yavrusu Muhammed Salih'in cenaze namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Böyle bir imtihanı milletçe sabırla eda etmiş bir milletiz. Ve bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Biz, hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik, veriyoruz. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. Enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç ve açıkta inşallah bırakmayacağız. Sizden şunu rica ediyorum; Hiç dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz menfi propagandalarına kulak asmayın. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız ve bunun büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Civelek ile oğlu Muhammed Salih, gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede tabuta omuz veren Erdoğan bir ara gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını da yerinde inceledi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.Başkan Erdoğan daha sonra Malataya'ya geçerek Doğanyol ilçesindeki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Depremzedelerin çadırlarını gezen Erdoğan, en kısa sürede depremzedeler için daha sağlam konutların yapılacağını söyledi. Erdoğan inceleme yaparken, saat 19.30 sıralarında Sivrice merkezli 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Erdoğan vatandaşlara yaptığı konuşmada "Az önce 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor. Hasar gören yerlerin zemin etütleri süratle yapılacak ve kalıcı konutları bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz- Gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı kutluyorum. Rabbim beterinden korusun inşallah" ifadesini kullandı.

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