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’ın akrabası da kurbanı oldu

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Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Kemal Sunal’ın akrabası da deprem kurbanı oldu
Depremden, sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın köyü olan, Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe mahallesi de ciddi şekilde etkilendi. Büyük hasar oluşan köyde, Sunal'ın 2 akrabası da öldü. SABAH'a konuşan Mahalle Muhtarı Zülfikar Tuhan, "Tıpkı çocuk beşiği gibi sallandık. Mustafa Kara (52) ve Ayşe Fatma Türkmen (73) hayatını kaybetti. Mustafa Kara merhum sanatçımız Kemal Sunal'ın amcasının yeğeniydi. AFAD ekipleri enkaz altından 3 yaralı çıkardı. Mahallemize 300 çadır kuruldu. Depremin olduğu andan itibaren devletimiz yanımızda oldu.
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Kemal Sunal’ın akrabası da deprem kurbanı oldu
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