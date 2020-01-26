MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devlet seferberlik içindedir

BUGÜN NELER OLDU

MHPlideri Devlet Bahçeli, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin tüm milleti derinden üzdüğüne dikkat çekti. Deprem bölgesine parti olarak bir heyet görevlendirdiklerini anlatan Bahçeli, "Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi. Taziye ve başsağlığı mesajı veren Bahçeli, depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanlara ise tepki göstererek, "Depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu. Bahçeli, devletin depremin yaralarını sarmak için seferberlik içinde olduğunu kaydederek, "Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir" dedi.