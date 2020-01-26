Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devlet seferberlik içindedir

Genel Başkanı Bahçeli: Devlet seferberlik içindedir

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin tüm milleti derinden üzdüğüne dikkat çekti. Deprem bölgesine parti olarak bir heyet görevlendirdiklerini anlatan Bahçeli, "Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi. Taziye ve başsağlığı mesajı veren Bahçeli, depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanlara ise tepki göstererek, "Depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu. Bahçeli, devletin depremin yaralarını sarmak için seferberlik içinde olduğunu kaydederek, "Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devlet seferberlik içindedir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN