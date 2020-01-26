Saatler sonra kurtarıldılar

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. AFAD bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırarak İnce'yi sıkıştığı yerden kurtardı.Elazığ'da göçük altında kalan 45 yaşındaki Azize Çelik, UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile telefonla iletişim kurdu. Kuştepe, Çelik'e "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın" dedi. Yardım görevlisi Çelik'i "Allahu ekber. Gel ablam gel' diyerek 17 saat sonra enkazdan çıkardı. Aynı enkazdan açılan tünel yoluyla 20 yaşındaki Muhammed isimli genç de kurtarıldı. Elazığ Merkez'de depremin en yıkıcı olduğu Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde 3 bina yerle bir oldu. Olay yerinde hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalar sonucu enkazdan alkışlar eşliğinde yaralı olarak çıkartılan apartman sakinleri sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye götürüldü. Apartmanın önünde 14 saat boyunca annesi Hatun Yamış'ın sağ olarak çıkmasını bekleyen Kamil Yamış, gözyaşlarını tutamadı. Annesine sıkı sıkı sarılarak "Oy Anne" diye ağıtlar yaktı.Akşam saatlerinde bir müjdeli haber daha geldi. Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde 19 saat enkaz altında kalan bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından kurtarılanların sayısı 44'e ulaştı.Enkaz altındaki Azize Çelik ile kurtarılmadan önce konuşan UMKE görevilisi Emine Kuştepe "Azize Hanım'la empati kurmaya çalıştım. Yan tarafta Kürtçe konuşan teyzesi vardı. Ona da Kürtçe sakin olmasını söyledim." dedi. Kuştepe, enkaza girdiğinde Azize'nin bir çocuğunun kendisine 'Gitme abla ne olur burada kal' dediğini de anlattı.Enkazdan yaralı olarak kurtarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden üniversite öğrencisi Mehmet Şeker deprem sırasında 6 öğrenciyle aynı evdeydi. Şeker, "Sırtıma kolon parçaları düştü. Elektrikler kesilince karanlıkta kaldık. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyordu. Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum. Telefonun ışığını açtım. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, bizi kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar" dedi.Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir enkazdan gelen kadın sesi üzerine ekipler harekete geçti. Yoğun ve titiz çalışmalar sonucu Ayşe Yıldız ile 2.5 yaşındaki kızı Yüsra Yıldız'a saat 20.30 sularında ulaşan ekipler, minik kızı 24 saat kaldığı enkazdan çıkarttı. Serum takılan ve genel durumu iyi olan anne Ayşe Yıldız da 01.25 itibariyle sıkıştığı molozlardan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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