Son Dakika haberi: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı! “İstanbul’da beklediğimiz depremin şiddeti…”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında Elazığ ve Malatya meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yapılan çalışmalara ve son duruma ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, 6.8 şiddetindeki depremin herkesi ürküten ve korkutan bir deprem olduğunu ifade ederek depremin gerçekleşmesinin ardından çok hızlı ve detaylı şekilde çalışmaların başlatıldığını aktardı. Öte yandan İstanbul'da olması beklenen depreme de değinen Bakan Soylu, depremin kaç şiddetinde olmasının beklendiğini de dile getirdi. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CNN Türk canlı yayınında yaptığı son dakika açıklamalarından detaylar…