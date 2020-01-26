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Son dakika: , ’da meydana gelen depremde ölen sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı

, ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.1.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 22:57 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’da meydana gelen depremde ölen sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" dedi. Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depreminde devam eden enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’da meydana gelen depremde ölen sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı
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