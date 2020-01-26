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Vuhan’daki Türklerle kriz grubu kuruldu

ZEYNEL YAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Vuhan’daki Türklerle kriz grubu kuruldu
Çin'de ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle ülkenin birçok yerinde karantina ve alarm durumu nedeniyle Vuhan ve çevre illerde yaşayan Türklerle ilgili de ekstra tedbirler alınmaya çalışılıyor. Pekin Büyükelçiliği tarafından sürekli iletişim halinde olabilmek ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek için Çin'in en yaygın mesajlaşma programı olan Wechat üzerinde oluşturulan grup üzerinden bilgi ve yardım çalışmaları yapılıyor. Pekin Türk Büyükelçiliği, Çin makamlarının onay vermesinin ardından şehirden ayrılmak isteyen Türk vatandaşların, güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için gerekli koordinasyonu sağladı.
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Vuhan’daki Türklerle kriz grubu kuruldu
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