Acı ve umut bir arada

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Cuma günü 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 52 saat geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a, enkaz altından kurtarılanların sayısının 45'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde yaptığı bilgilendirmeye göre enkaz altında halen 2 kişi bulunuyor. Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü diğer bölgelere yönlendirilmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak. Depremde toplam 76 bina yıkılırken, 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu belirlendi. İncelenen bin 521 binanın 347'sinde ise hasar tespit edilmedi. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında ise 21'i 4'ten büyük 844 artçı sarsıntı yaşandı. Dün akşam saatlerinde Sürsürü mahallesindeki bir enkazdan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Malatya'da Valilik Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde ise 1 konutun yıkıldığını açıkladı.Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi. Soylu, bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettiklerini, Malatya ve Elazığ'da 6 bin 455 çadırın kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Yardım kampanyalarına da değinen Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var, AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında bin 607 kişinin hastaneye başvurduğunu, bu kişilerin üçte ikisinin panik ve kaygı nedeniyle hastaneye gittiğini, deprem nedeniyle yaralananların sayısının 594 olduğunu söyledi. Bakan Koca "Tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü" dedi.22 Ocak'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki artçı sarsıntılar devam ediyor. Manisa'da son 16 saatte en büyüğü 4 büyüklüğündeki 119 artçı sarsıntının meydana geldiği açıklandı. Artçıların Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerini etkilediği öğrenildi. Öte yandan son büyük depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'da da artçı şoklar devam ediyor. Öte yandan Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki yollarda çatlaklar oluştuğu ortaya çıktı. Çalışmaların ardından yeniden açılan yollardan ulaşım tam randmanlı sağlanamazken, sürücüler de tedirgin olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU