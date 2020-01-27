Ağlatan buluşma

Elazığ depreminin yaşandığı gün Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu. 2 yıl önce Hama kentinden Hatay'a gelen ve üniversite eğitimi için 3 ay önce Elazığ'a yerleşen Suriyeli Mahmud el Osman, Dürdane Aydın ve eşini ziyaret etti. İşten çıkıp spor yapmaya gittiği sırada depremin yaşandığını belirten Mahmud "Sarsıntı bitince ben de yıkılan bölgeye gittim. Enkaz altından kadının ve eşinin sesini duydum. Ellerimle enkazı kaldırmaya çalıştım, çevredeki gençlerden de yardım istedim ve birlikte çalıştık. Önce adamı enkazdan çıkardık sonra kadının üzerine düşen parçaları çıkarmaya çalıştım. Kadının bacağının üzerine düşen büyük parçaları ellerimle kaldırdım, ondan sonra kadının bacakları serbest kaldı.Böyle olunca kaldırıp çıkardım. Ekipler de hastaneye götürdü" dedi. Üniversiteli genç "Bendeki yaralar ağır değil. Zaten bir önemi de yok. O insanların kurtulması benim için önemli" dedi. Deprem sonrası ailelerinin köyüne yerleşen Dürdane ve Zülküf Aydın çifti Mahmud'u karşılarında görünce "Kahramanımızsın" diye sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Enkazı tırnaklarıyla kazıyan gencin kolları ve ellerindeki yara izlerini gören Dürdane Aydın, Mahmud'un annesinin Suriye'de yaşadığını öğrenince "Sen hiç üzülme. Ben artık senin hem annenim hem de kardeşin. Seni artık bırakmam." dedi. Dürdane Aydın, eşiyle birbirlerine sarıldıklarını ve kurtarılmayı hayal bile edemez hale geldiklerini söyleyerek "Yukarıdan gelen bir ışığı (Mahmud'un telefonu) görünce eşim ıslık çalıp yardım istemeye başladı. Mahmud, önce eşimi kurtardı sonra beni bulunduğum yerden çıkardı. O sırada elinin kanlar içinde olduğunu gördüm ama o bana halen 'Abla cam var dikkat et, bir yerin kesilmesin' diyordu. O bizim kahramanımız ve Hızır'ımız. Ben enkazdan çıktığımda eşime sürekli çocuk nerede diye sordum. Herkes kendi oğlumu ve kızımı sorduğumu sanıyordu ama ben onların annemlerde olduğunu biliyordum. Benim çocuk diye sorduğum kişi halbuki Mahmud'du" dedi. Öte yandan Türk Kızılayı'nın Mahmud'un Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ailesini Türkiye'ye getirmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

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