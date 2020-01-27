Son dakika: Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören

Elazığ'daki deprem arama kurtarma ekipleri, biten çalışmanın ardından bölgeden ayrılıyor

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları, çıkarılan son kişinin de cansız bedeninin çıkarılmasının ardından sona erdi.

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

41 CAN KAYBI, ENKAZDA KALAN YOK



Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 41'e yükseldi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." dedi.