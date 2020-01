Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm." dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant, dün California'nın Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl