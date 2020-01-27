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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan , ABD'li yıldız basketbolcu 'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 18:08 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm." dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant, dün California'nın Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı
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