Çok berbat ve ahlaksızca

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç gün sürecek Afrika programı kapsamında Cezayir, Gambiya ve Senegal'e gerçekleştireceği ziyaretleri öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu mesajları verdi:(Deprem konusunda sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soru üzerine) Her şeyden önce bu birlik, beraberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken; bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkân devşiririz', bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?' diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil.Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.(Libya-darbeci Hafter) Moskova'dan kaçmıştır adeta, Berlin'de gidip otelde gizlenmiştir. Geçmişte de kendi yöneticilerine ihanet etmiş birisidir. Böyle birisinden hala ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil. Darbeci Hafter'e niçin bu kadar omuz verdiklerini, destek verdiklerini ben Şansölye Merkel'e de söyledim. 'Bakın' dedim 'şımartıyorsunuz', kendisi de kabul ediyor. Şımarttığınız bu darbeci adam ne yazık ki Libya'da bir bölünmeye ve Libya'da sürekli olarak ateşkes ihlallerine neden oluyor.Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız. Çabalarımız neticesinde son 17 yılda Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin üçüncüsünü bu senenin nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlemek istiyoruz.

BUGÜN NELER OLDU