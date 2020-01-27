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Deprem alanından son dakika! İşte sabahın ilk ışıklarında bölgedeki son durum

'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 4 katlı Dilek Sitesi'nin bir bloğundaki yıkım alanında sabahın ilk ışıklarında danarama kurtarma çalışmaları devam etti. Enkaz altında en az 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor. Aramalar havadan drone ile de görüntülendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.1.2020 08:38 ABONE OL
Deprem alanından son dakika! İşte sabahın ilk ışıklarında bölgedeki son durum

Cuma akşamı merkez Sivrice üssü olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'da ve Malatya' da çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 58'inci saatinde devam ediyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cenaze tespit işlemeleri için morga kaldırıldı.

Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.

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Deprem alanından son dakika! İşte sabahın ilk ışıklarında bölgedeki son durum
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