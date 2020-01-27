Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut Ahaber’e konuştu

Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem sonrası binalarının yıkılması ile enkaz altında kalan Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ı elleriyle kazıyarak enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmut, Ahaber'e konuştu.

Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, A Haber’e konuştu

"BAŞKA ÇAREM YOKTU, ELLERİMLE KAZDIM"

Suriyeli Mahmut El Osman: "Depremin olduğu dakikalarda sokağa çıktım, kalabalığı gördüm. Binanın yıkıldığını gördüm. Bunun üzerine mutfağın penceresinden apartmana girdim. Hiçbir ses duymadım, ışık görmedim. Daha sonra apartmanın durumundan dolayı geri çıktım. Ancak çıkarken bir ses duydum, orada bir insanın var olduğundan emin oldum. Arkadaşlardan yardım istedim. O insanları enkaz altından çıkarmak ve kurtarmak için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Kurtarma ekipleri daha gelmemişti, başka bir çarem yoktu ellerimle kazdım.

"BİZ SURİYE'DE HER ZAMAN YAŞIYORUZ"

Benim o gün orada yaptığım bir insanlık göreviydi, her insan böyle yapmalı. Kurtardığım ailenin daha sonra yanına gittim ve orada onlarla görüştüm. Onlar benim ailem sayılır. Onlarda beni oğulları gibi görüyorlar. Benim annem İdlib'te, babam ise Hatay'da yaşıyor. O gün burada yaşanan afeti biz Suriye'de her zaman yaşıyoruz. Bu yüzden annemin de buraya gelmesini diliyorum." şeklinde konuştu.