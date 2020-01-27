Emine Erdoğan Cezayir’de bilgisayar laboratuvarı açtı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Şehit Arezki Adjoud İlkokulu Bilgisayar Laboratuvarı'nın açılışına katıldı. Dost ve kardeş ülke Cezayir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "Umut ediyorum ki 21. Yüzyıl Afrika için daha iyi bir yüzyıl olacaktır" dedi. Bilgisayar laboratuvarı için emeği geçenleri de kutlayan Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu. Emine Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da eşlik etti. AA