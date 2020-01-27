İyi bir imtihan veremediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Gambiya ve Senegal'i de kapsayan üç günlük Afrika turunun ilk durağı Cezayir'de temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Erdoğan, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin oluşturulması için imzalar atıldı. Erdoğan, ortak basın toplantısında, konseyin ilk toplantısı için Tebbun'u bu yıl Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı. Erdoğan, Cezayir'deki Türk yatırımlarının 3.5 milyar doları bulduğunu söyledi. Libya'nın savaş baronlarının kontrol sahası haline dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, "Maalesef uluslararası toplum ne Suriye'de, ne de Libya'da iyi bir imtihan verememiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük payı vardır" dedi. Türkiye'nin Libya'ya desteğinin süreceğini de kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: "Libyadaki kanın durması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Elimizdeki tüm imkânlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." Başkan Erdoğan, DEİK'in düzenlediği Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda da konuştu. Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile işbirliğini daha da ilerleteceğini kaydeden Erdoğan, toplam ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanmasının isabetli olacağını da belirtti.CEZAYIR Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, davetini kabul eden Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Elazığ merkezli 6.8'lik deprem nedeniyle "en içten taziyelerini" ileterek sözlerine başlayan Tebbun, Cezayir'in Türkiye ile petro-kimya alanı da dâhil pek çok alanda işbirliklerini geliştireceklerine inandıklarını belirtti. 5 milyar dolar ticaret hacmi için karşılıklı bakanların sürekli temas halinde olmalarına karar verdiklerini belirten Tebbun, Türkiye'nin şanına yakışır bir büyükelçilik için satın alınmasına onay verdiğini söyledi. Türkiye ve Cezayir'in karşılıklı olarak kültür merkezleri açması için anlaşmaya vardıklarını da söyleyen Tebbun, "Allah'a şükür her alanda anlaşmaya vardık. Bunu da attığımız imzalarla göstermiş olduk" diye konuştu.

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