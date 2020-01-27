Kimse aç ve açıkta kalmadı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte başlarını sokacak bir yer arayan depremzedeler için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Şehrin farklı noktalarında çadırlar kuruldu. Spor salonları, okullar, camiler başta olmak üzere Elazığ Valiliği gibi bütün kamu kurumu binaları da vatandaşlara açıldı. TCDD de sefere çıkmayıp garda bekleyen trenlerin kapılarını Elazığlılara açtı. AFAD koordinasyonunda birçok STK, vatandaşlara çorba ve battaniye dağıttı. Geceyi sokaklarda geçirmeyi tercih eden vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.Depremin ardından harekete geçen TCDD yetkilileri, artçı sarsıntılar yüzünden evlerine giremeyen vatandaşların geceyi geçirebilmeleri için Elazığ Garı'nda bekleyen trenleri kullanıma açtı. Fırat Ekspresi'nin 12 vagonlu treni dışarda kalan vatandaşlara sıcak bir durak oldu. Hasarlı evlerine girmeye korktukları için tren garına geldiklerini söyleyen vatandaşlar, TCDD yetkililerine teşekkür etti. TCDD, bölgeye ayrıca personel servis vagonlarından oluşan bir yardım treni daha gönderdiğini, Elazığ Uluova istasyonundaki 2 lojmanı da valiliğin talebiyle 2 ailenin kullanımına sunduğunu duyurdu.Depremden etkilenen vatandaşların bir kısmı da Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonu'nda geceyi geçirdi. Saha ortasında ya da tribünlerde uyuyarak geceyi geçiren vatandaşlara STK'lar battaniye ve çorba dağıttı. Lösemili çocuğuyla birlikte geceyi spor salonunda geçiren Mehmet Yalçın, "Evimiz depremde az hasar gördü. Sürekli artçı sarsıntılar oluyor. Gündüzleri eve gidiyoruz ama geceleri kalmaya korkuyoruz. Uzmanlar da sürekli 'hasarlı evlere girmeyin' diyor. Akrabalarımızla birlikte buraya geldik. Sorunumuza kalıcı bir çözüm bulunana kadar buradayız. Buraya şimdilik sürekli yardım geliyor. Yetkililer ilgileniyor. Dışarda kalanların Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

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