Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Oğlum gelene kadar burdan kalkmayacağım

Oğlum gelene kadar burdan kalkmayacağım

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Oğlum gelene kadar burdan kalkmayacağım
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 146'ncı günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce 2015'te kaçırılan oğlu Süleyman Sungur (24) için oturma eylemine katılan Şirin Sungur, evladına bir an önce kavuşmak istediğini belirterek, "Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım" dedi. Süleyman Sungur, Bingöl'de, 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlum gelene kadar burdan kalkmayacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN