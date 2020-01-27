Oğlum gelene kadar burdan kalkmayacağım

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 146'ncı günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce 2015'te kaçırılan oğlu Süleyman Sungur (24) için oturma eylemine katılan Şirin Sungur, evladına bir an önce kavuşmak istediğini belirterek, "Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım" dedi. Süleyman Sungur, Bingöl'de, 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı.