BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, normal konuşmanın hattını engellemeyecek ortak bir deprem hattı oluşturacaklarını belirtti. Bakan Soylu, bir televizyon kanalında, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da yaşanan depremden sonra defalarca GSM operatörlerinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve en son 20 gün önce görüştüklerini anlatan Süleyman Soylu, "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız. Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar" dedi. Bakan Soylu olası İstanbul depremi için yaptığı açıklamada ise "İstanbul'da 7.5'lik deprem senaryosunu ciddi bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.