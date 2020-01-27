BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden psikolojik olarak da etkilenen depremzedelerin içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti başlattı. Kızılay'ın psikososyal destek uzmanları bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ailelere psikososyal destek veriyor. Afet alanında, otel lobisinde ve hanelerde ziyaretler gerçekleştiren uzmanlar, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili birimlere yönlendirmeleri sağlıyor. Öte yandan Türk Kızılay'ı, depremzedeler için "Haydi Türkiye İyilik Sensiz Olmaz" ve "Gün Elazığ İçin Birlik Olma Günü" sloganlarıyla yardım kampanyası başlattı.