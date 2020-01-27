Savcıdan savcıya ‘aile alanı’ derdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda emsal niteliğinde bir karar verildi. Cumhuriyet Savcısı Faruk Saroğlu geçtiğimiz aylarda hâkim eşi Mayde Baran ile boşandı. İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını öğrenen Baran, bu durumu ispatlamak istedi. Bunun için eşinin kredi kartı harcamalarına bakmak isteyen Baran, özel bir bankada çalışan kardeşinden yardım istedi.

'BEN SUÇ İŞLEMEDİM'

Savcı Sarıoğlu, mahkeme dosyasına sunulan kredi kartı harcamalarını kendisinden habersiz şekilde ele geçirdiğini belirten eşini savcılığa ihbar etti. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan hâkim Mayde Baran, söz konusu tarihte evli olduğu eşinin bilgilerini temin ettiğini, bu bilgilerin eşten gizlenmesinin hukuka aykırı olduğu gibi, temin etmesinin de suç teşkil etmediğini beyan etti.

SAVCIDAN SAVCIYA 'AİLE ALANI' DERSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturmada savcılık emsal niteliği taşıyan bir karar imza attı. Savcı Sarıoğlu'nun şikâyetini takipsizlikle sonuçlandıran savcılık, eşlerden birinin kredi kartı ile yaptığı harcamalara ilişkin bilginin kişisel veri niteliğinde olsa bile diğer eşten gizlenebilecek nitelik arz eden bilgiler olmadığını belirtti.

Kararda, evlilik birliğinde eşlerin evliliğinin devamı süresince birbirilerine sadık kalmalarının yasal bir zorunluluk olduğu gibi eşlerin birlikte yaşadığı hayat arkadaşlarının yaşamının en az kendi hayatı kadar yakından ilgilendirdiği ve bu durumun aile yaşamının alanı olduğu bu alan içerisinde kişisel alanların dokunulmaz olmadığı kaydedildi. Kaldı ki Türk Ticaret Kanunu'nda bile kredi almayı eşin onayına bağladığı, böyle bir durumda eşine ait kredi kartı harcamalarının elde edilmesinin suç teşkil etmediği belirtildi.