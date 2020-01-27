Son Dakika: Başkan Erdoğan Afrika turunun 2.durağında

Başkan Erdoğan, Cezayir ziyaretinin ardından Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçti. Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da

TARİHİ NİTELİK TAŞIYOR: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR İLK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26-28 Ocak'ta ziyaret etmesi öngörülen Afrika ülkeleri arasında yer alan Gambiya ile ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi için turizm, inşaat ve tarım alanları "potansiyel sektörler" olarak değerlendiriliyor.

Başkenti Banjul ve para birimi Dalasi olan Gambiya, yüzölçümü bakımından Batı Afrika'nın en küçük ülkesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Türkiye, 400 yıl süren İngiliz sömürgeciliğinin ardından 1965'te bağımsızlığını kazanan Gambiya'yı ilk tanıyan ülkelerden arasında yer aldı.

Nüfusu yaklaşık 2 milyon 100 bin olan Gambiya'nın yüzde 95,7'sini Müslümanlar, yüzde 4,2'sini Hristiyanlar ve geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.

Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli ve diğerleri bulunuyor.

Yüzölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç tamamen Senegal ile çevrili konumda yer alıyor.